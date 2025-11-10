Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί έπεσαν σε λιγότερο από 2 ώρες στην Αττική, ενημερώνει με νέα του ανάρτηση ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)
α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη
ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.
2. Την Τρίτη (11-11-25)
α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη
β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
- Αντζελίνα Τζολί για την επίσκεψη της στην Ουκρανία: «Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία»
- Times: Η ΔΟΕ σχεδιάζει την απαγόρευση τρανς και DSD αθλητριών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Παύλος Μαρινάκης: Αλλόκοτη η στάση του ΠΑΣΟΚ στο φορολογικό – Η κυβέρνηση μειώνει φόρους και αυξάνει μισθούς