Το Ψηφιακό Φροντιστήριο του υπουργείου Παιδείας ενισχύεται από σήμερα, Δευτέρα, με περισσότερες ώρες διδασκαλίας, νέα μαθήματα σε ζωντανή αναμετάδοση για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ, καθώς και τρία επιπλέον μαθήματα Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα, δέκα νέοι εκπαιδευτικοί προστίθενται στο διδακτικό δυναμικό του προγράμματος.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έκανε λόγο για «μία νέα, πιο δυναμική φάση» του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Όπως ανέφερε, «το Ψηφιακό Φροντιστήριο ήδη αγκαλιάζεται από τα παιδιά μας, κι αυτό αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε με ακόμη περισσότερους έμπειρους εκπαιδευτικούς και πλουσιότερο υλικό. Στόχος μας είναι κανένα παιδί να μη μείνει πίσω, αλλά να έχει δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη δημιουργική μάθηση, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει με αυτοπεποίθηση τα όνειρά του».

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, το πρόγραμμα ενισχύεται με τέσσερα νέα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ: Ναυτικό Δίκαιο, Ψηφιακά Συστήματα, Οικοδομική και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Παράλληλα, προστίθενται νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr), ενώ το διδακτικό προσωπικό αυξάνεται σε 85 εκπαιδευτικούς από 75 πέρυσι. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα παρέχει πλέον 477 ώρες διδασκαλίας κάθε μήνα. Ενισχύεται επίσης η προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τρία νέα μαθήματα Ειδικής Αγωγής: Νέα Ελληνικά Ε.Α.Ε., Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ε.Α.Ε. και Μαθηματικά Ε.Α.Ε.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, η πρωτοβουλία «εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές αλλά και απόφοιτους Λυκείου — όπου κι αν βρίσκονται — για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία του για τη φετινή σχολική χρονιά, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει προσελκύσει περισσότερους από 35.000 χρήστες από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω των σχολικών μονάδων ή από την ιστοσελίδα digitalschool.gov.gr.