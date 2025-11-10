Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα.

Οι δύο δράστες που είχαν κριθεί ένοχοι από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας με τον ελαφρυντικό, του σύννομου βίου – γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να… σπάσει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξη- μετά την αναίρεση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο όχι μόνο ξανακάθισαν στο εδώλιο αλλά οδηγούνται πίσω στη φυλακή.

Η ετυμηγορία

Συγκεκριμένα σήμερα τακτικοί δικαστές και ένορκοι ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους τιμωρώντας με ισόβια κάθειρξη, όπως και πρωτοδίκως, τους δύο Ρουμάνους που είχαν κριθεί ένοχοι για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα τον Δεκέμβριο του 2014 .

Επιπλέον και στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι κάθισαν για τρίτη φορά στο εδώλιο μετά την απόφαση του ΣτΕ. Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που αναίρεσε την δευτεροβάθμια καταδίκη τους με βάση την οποία είχε αναγνωριστεί στους δύο δράστες το ελαφρυντικό του συμβόλου βίου.Η αναγνώριση του ελαφρυντικού είχε σαν αποτέλεσμα την επιεικέστερη ποινική αντιμετώπιση των κατηγορουμένων ,οι οποίοι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη,αλλά το Εφετείο τους είχε καταδικάσει σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών.

Επρεπε να αναιρεθεί η απόφαση

Όπως έκρινε ο Άρειος Πάγος η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών έπρεπε να αναιρεθεί κατά το μέρος που αναγνώρισε στους δυο κατηγορούμενος το ελαφρυντικό, καθώς στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος.

Έτσι,άνοιξε ο δρόμος της εκ νέου κρίσης των κατηγορουμένων από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο που συνεδρίασε με διαφορετική σύνθεση και δήμερα ανακοίνωσε την απόφασή του.

Οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι ομόφωνα δεν αναγνώρισαν στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ούτε όμως και αυτό της μη εύλογης διάρκειας της δίκης που ζήτησε ο ένας εξ’ αυτών.

Ισόβια κάθειρξη

Στη συνέχεια, το δικαστήριο υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση επέβαλλε στους κατηγορούμενους ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα και ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έγινε σήμερα γνωστό στο ακροατήριο και οι δυο καταδικασθέντες βρίσκονταν εκτός φυλακής με όρους από το 2022 και με βάση τη νέα απόφαση επιστρέφουν ξανά στο σωφρονιστικό κατάστημα .Στο άκουσμα της ποινής που τους οδηγεί πίσω στη φυλακή τόσο οι κατηγορούμενοι όσο και συγγένειες τους ξέσπασαν σε κλάματα .