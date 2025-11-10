Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κυψέλη, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά γύρω στις 22:45, περίοικοι στην οδό Δροσπούλου κάλεσαν την Αστυνομία αναφέροντας ότι σημειώνονται πυροβολισμοί έξω από ένα καφενείο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου εντόπισαν έξι κάλυκες.

Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, δεν εντοπίστηκαν δράστες ή κάποιο τραυματισμένο άτομο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι από τα πυρά είδαν ένα άτομο να τραυματίζεται και έφυγε από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.