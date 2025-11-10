Η Ελλάδα ετοιμάζεται να πει «αντίο» σε παλιά και επικίνδυνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους της. Ένα νέο σχέδιο απόσυρσης έρχεται να βάλει τάξη στον στόλο των ΙΧ, εστιάζοντας στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα αυτοκίνητα που δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ή έχουν σοβαρές βλάβες θα οδηγούνται στην ανακύκλωση, ενώ οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να προσαρμοστούν σε κανόνες που αλλάζουν σταδιακά την εικόνα των δρόμων μας.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή για τα παλιά και επικίνδυνα αυτοκίνητα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι θα αποσύρονται υποχρεωτικά οχήματα που:

Παραμένουν ακινητοποιημένα για μεγάλο διάστημα,

Δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για περισσότερα από δύο χρόνια,

Έχουν αποτύχει σε τεχνικό έλεγχο χωρίς να έχουν επισκευαστεί,

Έχουν σοβαρές βλάβες, όπως σε κινητήρα ή κιβώτιο ταχυτήτων, με κόστος επισκευής μεγαλύτερο από την αξία του αυτοκινήτου.

Τα ΙΧ που εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια θα χαρακτηρίζονται «μη επισκευάσιμα» και θα οδηγούνται στην υποχρεωτική ανακύκλωση.

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα απόσυρσης οχημάτων με βάση τα πρότυπα εκπομπών ρύπων, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:

2026: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 1.

2030: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 2.

2034: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 3.

2039: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 4.

2043: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 5.

2050: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 6.

Παράδειγμα

Πρότυπο EURO Χρονολογίες Εφαρμογής Χαρακτηριστικά Οχημάτων

EURO 1 1992 – 1996 Πρώτα αυτοκίνητα με καταλυτικούς μετατροπείς. Τυπικά μικρά και μεσαία οχήματα, π.χ. Ford Escort, Opel Astra.

EURO 2 1996 – 2000 Βελτιωμένοι καταλύτες, μειωμένες εκπομπές ρύπων. Παραδείγματα: Renault Clio, VW Golf Mk3, Toyota Corolla.

EURO 3 2000 – 2005 Αυστηρότεροι έλεγχοι NOx. Οχήματα: Ford Focus Mk1, Peugeot 206, BMW E46.

EURO 4 2005 – 2010 Χαμηλότερες εκπομπές CO₂. Συμπεριλαμβάνει υβριδικά μοντέλα όπως Toyota Prius. Παραδείγματα: VW Golf Mk5, Audi A4 B7.

EURO 5 2010 – 2015 Εισαγωγή DPF (Φίλτρο Σωματιδίων) στα πετρελαιοκίνητα. Οχήματα: BMW F30, VW Passat B7, Mercedes C-Class W204.

EURO 6 2015 – Σήμερα Ακόμα αυστηρότερα όρια NOx. Παραδείγματα: VW Golf Mk7, Hyundai Kona (Euro 6d).

Αντιδράσεις και αλλαγές

Η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως από ιδιοκτήτες παλαιότερων οχημάτων και τον κλάδο επισκευών, καθώς υπάρχει φόβος απώλειας εισοδήματος.

Μετά από πιέσεις, το σχέδιο τροποποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να διατηρεί τον τελευταίο λόγο, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να επισκευάσει το όχημα εντός προθεσμίας, με σαφές σχέδιο επισκευής.

Η νέα εποχή της ανακύκλωσης

Το σύστημα επιβάλλει στους κατασκευαστές να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση κρίσιμων εξαρτημάτων. Παράλληλα, η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας θα εμποδίζει την επανεισαγωγή αποσυρμένων οχημάτων από χώρα σε χώρα.

Τέλος στα πλαστά ΚΤΕΟ

Ο έλεγχος των ΚΤΕΟ θα γίνει αυστηρότερος, με διασύνδεση στις βάσεις δεδομένων ασφαλιστικών και εφορίας. Τα πλαστά δελτία θα αποτελούν πλέον παρελθόν, περιορίζοντας την κυκλοφορία επικίνδυνων οχημάτων στους δρόμους.

Τι να κάνεις σήμερα

Αν το αυτοκίνητό σου:

Δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ,

Είναι ακινητοποιημένο,

Έχει σοβαρές βλάβες που δεν έχουν επισκευαστεί,

ήρθε η ώρα να το ελέγξεις.

Με μέσο όρο ηλικίας στόλου πάνω από 17 χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών. Να αναφέρουμε ότι, ο μέσος όρος ηλικίας πανευρωπαϊκά βρίσκεται γύρω στα 12-13 χρόνια. Η μετάβαση σε πιο ασφαλή και «καθαρά» οχήματα είναι πλέον αναπόφευκτη.