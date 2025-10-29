Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, από την αρχή του έτους, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Αυτή η πρόσφατη δυναμική οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην κυκλοφορία νέων μοντέλων, με μόνο τον Σεπτέμβριο να καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 10%. Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία παρέμεινε σταθερό στο 16,1% από την αρχή του έτους, εξακολουθώντας να είναι χαμηλότερο από τον ρυθμό που απαιτείται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα παρέμειναν η πιο δημοφιλής επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 16,1% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 13,1% τον Σεπτέμβριο του 2024 από την αρχή του έτους. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37%, από 46,8% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.300.188 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 16,1% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν αύξηση: η Γερμανία (+38,3%), το Βέλγιο (+12,4%) και η Ολλανδία (+3,9%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία σημείωσε μικρή πτώση 0,2%, παρά την και πάλι αύξηση 11,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2025 για την περίοδο από την έναρξη ισχύος έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 2.793.079 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+28,8%), Ισπανία (+28,1%), Γερμανία (+10,6%) και Ιταλία (+9,2%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 722.914 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+105,2%), η Γερμανία (+63,9%) και η Ιταλία (+72,6%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 6,9% πέρυσι.

Η ετήσια διακύμανση τον Σεπτέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση 20% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 15,9% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα επαναφόρτισης κατέγραψαν τον έβδομο συνεχόμενο μήνα συνεχούς ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση 65,4%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,7%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32,8%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-23,5%), την Ιταλία (-16,6%) και την Ισπανία (-13,2%).

Με 2.234.058 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 27,7% από 34,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,7%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,3% για τον Σεπτέμβριο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξε μείωση 7,8% για τη βενζίνη και 14,3% για το ντίζελ.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 16 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group και Volvo Group.