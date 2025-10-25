Πλέον, ακόμη και η ΕΕ έχει έτοιμο σχέδιο επανεξέτασης της απαγόρευσης πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης μετά το ορόσημο 2035, όπου έχει τεθεί ο στόχος της απόλυτης κυριαρχίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει εδώ και πολλά χρόνια ένα μεγαλεπήβολο στόχo: Tη μείωση κατά 100% των εκπομπών CO2 στα καινούρια αυτοκίνητα και τα βαν έως το 2035.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα νέο έγγραφο επανέλαβε ότι η πλήρης κατάργηση της τεχνολογίας βενζίνης και ντίζελ έως το 2035 παραμένει «εφικτή». Ωστόσο, η Επιτροπή παραδέχεται ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση με πολλές εταιρείες να μην προλαβαίνουν αυτό τον αυστηρό στόχο.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει μεταξύ άλλων να δοθούν κίνητρα για μικρότερα και πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Όμως, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δείχνουν να τρομάζουν με το νέο πλαίσιο που θέλει να επιβάλλει η ΕΕ. Προσφάτως, ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων θεωρεί ότι είναι ανέφικτο να επιτευχθεί ο στόχος απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης στα καινούργια αυτοκίνητα έως το 2035.

Ήδη μεγάλες εταιρείες από τη Γερμανία αλλά και τη Γαλλία αρχίζουν να εγκαταλείπουν τους φιλόδοξους στόχους τους, για την πλήρη μετάβαση της γκάμας των μοντέλων τους σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα τα επόμενα χρόνια ενώ αρκετές είναι οι φωνές μεγαλοστελεχών, που επισημαίνουν ότι θα χάσουν το τρένο της ηλεκτροκίνησης αν δεν δοθεί μια απλόχερη παράταση.

Μεγάλη γερμανική φίρμα επανασχεδιάζει το σχέδιο εξηλεκτρισμού της, προβαίνοντας σε μια στρατηγική αναθεώρηση επενδύοντας σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, σαφώς, με τις ευλογίες της υβριδικής τεχνολογίας. Kαι αυτό είναι η αρχή, αφού όπως φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.