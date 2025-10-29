Έχοντας ήδη υπερβεί το ορόσημο των 1.000.000 αυτοκινήτων που έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής, η Leapmotor αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέλος του παγκόσμιου αυτοκινητικού γίγνεσθαι.

Η μάρκα αναπτύσσεται τόσο ισχυρά που η παραγωγή έφτασε από τις 500.000 στις 1.000.000 μονάδες σε μόλις 343 ημέρες, διάστημα ρεκόρ για τις “New Power” μάρκες αυτοκινήτων της Κίνας. Μεταξύ αυτών η Leapmotor διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ για το ίδιο διάστημα θα συμπεριληφθεί στις λίστες “Fortune China 500”, “China’s Top 500 Private Enterprises” και “China’s Top 500 Manufacturing Enterprises”.