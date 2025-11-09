Ικανοποιημένος από τη θέληση των παικτών του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έμεινε ο Ράφα Μπενίτεθ και απέδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού για τη νίκη τους στο ματς της Λεωφόρου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Θεωρώ ότι κάθε αγώνας αναλύεται με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν. Είχαμε πολλούς περιορισμούς λόγω των τραυματισμών και μια δύσκολη εβδομάδα λόγω του αγώνα με τη Μάλμε, αλλά κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που πιέσαμε, κάναμε φάσεις, είχαμε ένταση και περιορίσαμε τον αντίπαλο.

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις και στο τέλος του ημιχρόνου να πετύχουμε δύο γκολ που ήταν αρκετά για να μας δώσουν τη νίκη.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν είχαμε πολλές επιλογές, αλλά όλοι προσπάθησαν και έδωσαν το 100%.

Σίγουρα υπήρχαν περίεργες συνθήκες, όμως για μένα είναι πολύ θετικό ότι ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και όσο περισσότεροι παίκτες μπαίνουν στην εξίσωση τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο ανταγωνισμός και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες που μπήκαν, έπαιξαν κι ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα, για να έρθει η νίκη.»