Για το ρόλο του στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και τα όσα έχουν αποκαλυφθεί και αποκαλύπτονται για τον χώρο της υποκριτικής μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» ο Γιάννης Βούρος.

«Δεν είναι ο μόνος χώρος, που έχει χαρακτηριστεί ως “Κολοσσαίο”. Τώρα τελευταία έχει ανοίξει μια συζήτηση για το κατά πόσο αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος που είναι σαρκοφαγικός και ψυχοβγαλτικός. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που κρατούν ψηλά την ηθική αυτής της δουλειάς, αλλά ας μην εστιάσουμε στο ψυχοβγαλτικό κομμάτι. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο θέατρο, ήταν που κατάλαβα, ότι αυτό που θα σε καθιερώσει, θα είναι το να κρατήσεις μια τίμια στάση απέναντι στο επάγγελμα αυτό καθεαυτό, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Όταν θες να έχεις μία ομάδα δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός», είπε αρχικά ο Γιάννης Βούρος.

Επεσήμανε δε ότι «είναι αμφίδρομη η σχέση δάσκαλου–μαθητή. Πρέπει να είσαι ανοιχτός στην σχέση σου με τους μαθητές υποκριτικής. Έτυχα σε μία φουρνιά καλών και δοτικών δασκάλων. Ήταν “νταμάρια” που μπορούσες να εξορύξεις γνώση και αφοσίωση, πειθαρχία επίσης. Θεωρώ, ότι είναι άδικη η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το θέατρο αναφορικά με το Metoo. Το θεωρώ όμως δικαιολογημένο, γιατί είναι ένας χώρος βιτρίνας. Ποτέ δεν έβγαλα την προσωπική μου ζωή προς τα έξω».

Για την σειρά «Μια νύχτα μόνο» ο ηθοποιός είπε, ότι «είναι πρόκληση ο ρόλος μου στη σειρά. Μου αρέσει να τσαλακώνομαι. Με ιντριγκάρει. Ο ρόλος μου πιστεύει, ότι ο θάνατος του γιου του, οφείλεται κατά έναν βαθμό στον τσακωμό με την νύφη του. Και πιστεύει, ότι το παιδί δεν είναι του γιου του. Είναι πατριάρχης. Ένας από τους λόγους που δέχθηκα τον ρόλο, είναι γιατί έχει μία διαδρομή, διαμορφώνεται σταδιακά από τις συγκυρίες. Συμπαθώ τον ρόλο μου».

Ο Γιάννης Βούρος πρωταγωνιστεί και στην θεατρική παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας» στο Θέατρο Χορν.