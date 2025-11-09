Δημοφιλή
Η Κατερίνα Παναγοπούλου στο «Buongiorno»: Τι είπε για τη νέα σεζόν, τη δημοσιογραφία και τα «πισώπλατα μαχαιρώματα»
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά, ήταν σήμερα η Κατερίνα Παναγοπούλου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» (Παρασκευή – Κυριακή) παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. «Η σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ καλά σε επίπεδο ανταπόκρισης του κόσμου. Χαιρόμαστε που το δελτίο του MEGA πάει πάρα πολύ καλά. Μας αρέσει γιατί ο […]
Η Γη της Ελιάς: Αναλυτικά όσα θα συμβούν απόψε στη δραματική σειρά του MEGA
Η Μάνη φλέγεται από αποκαλύψεις, εντάσεις και απρόσμενες εξελίξεις που φέρνουν τα πάνω κάτω. Οι ζωές των ηρώων μπλέκονται σε έναν ιστό από ψέματα και πάθη, η αλήθεια γίνεται πιο επικίνδυνη από ποτέ… Αναλυτικά όσα θα συμβούν απόψε στις 22:10, στη δραματική σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς»: Ο Στέφανος κι η Βασιλική αποφασίζουν […]
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει δυναμικά την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει δυναμικά αυτή την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA. Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν έρχεται στο MEGA με την ίδια διάθεση και υπόσχεται να προσφέρει ξανά μια «ανάσα» διασκέδασης και προβληματισμού στο τηλεοπτικό κοινό. Η πρεμιέρα της […]
«Μια Νύχτα Μόνο»: Τι θα δούμε στα επεισόδια από 9 έως 11 Νοεμβρίου στις 21:00
Τα πιο κρυφά συναισθήματα και οι πιο μεγάλες επιθυμίες έρχονται στο φως. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00. Η Αρετή παλεύει να κρατήσει κρυφό το μυστικό της. Ο Οδυσσέας, ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει. Η Μαρίκα επιστρέφει στο σπίτι, όπου ο Άλκης βάζει λόγια […]