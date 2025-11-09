Πρόστιμο που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ καταλογίστηκε σε κτηνοτρόφο στο νομό Λασιθίου, το οποίο σύμφωνα με στελέχη της δασικής υπηρεσίας αφορά μήνυση για ανεξέλεγκτη βόσκηση των ζώων του.

Στον εν λόγω κτηνοτρόφο, όπως αναφέρει το cretalive.gr, είχε καταλογιστεί αρχικά το 2023 πρόστιμο ύψους μόλις 200 ευρώ για ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, ωστόσο έκτοτε στον ίδιο κτηνοτρόφο έχουν υποβληθεί επιπλέον 300 μηνύσεις. Σύμφωνα με το νόμο, για κάθε επιπλέον μήνυση το ποσό του αρχικού προστίμου πολλαπλασιάζεται με ειδικό τύπο. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τις 300 μηνύσεις ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η διαδικασία της αύξησης του προστίμου συνεχίζεται κανονικά, διότι σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποβληθεί και άλλες μηνύσεις.

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς και περιουσίες λόγω ανεπιτήρητων ζώων. Επίσης, ουδέποτε προσήλθε στα δικαστήρια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, για τις ζημιές που του έχουν καταλογίσει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είναι ο μόνος, ακολουθούν και άλλοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή, με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ.