Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Θράκη, ενώ στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο οι έντονες βροχές θα υποχωρήσουν μετά το μεσημέρι. Στη δυτική Πελοπόννησο, οι ισχυρές καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι λίγες, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ισχυροί νοτιάδες στα πελάγη – Σταθερές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 18-20°C και τοπικά 21°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22-23°C και τοπικά 24°C, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 25°C.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν σταδιακά. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21°C, και τοπικά 22°C.

Ισχυρά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18°C, και τοπικά 19°C.