Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε άνετη νίκη επί του Περιστερίου με 89-72 στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Ωστόσο, το στιγμιότυπο που ξεχώρισε δεν είχε να κάνει με σκορ ή φάσεις εντυπωσιακής δεξιοτεχνίας. Ο Κώστας Σλούκας, σε μια χειρονομία αθλητικής ευγένειας, έκανε φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου, δίνοντάς του την ευκαιρία να σκοράρει τους πρώτους του πόντους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο νεαρός παίκτης ευστόχησε και στις δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Παπαγεωργίου προέρχεται από τις ακαδημίες του Περιστερίου και το φετινό καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα.