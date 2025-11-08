Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όταν κατέρρευσε τμήμα κτιρίου καταπλακώνοντας δύο αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Παρθενίου Κελαϊδή και Κυδωνίας, όπου οικοδομικά υλικά από κτίριο που βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό κατασκευή, έπεσαν στο δρόμο και προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει το kriti360.gr, ευτυχώς από την πτώση των υλικών δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά το γεγονός πως πρόκειται για πολυσύχναστη περιοχή. Ωστόσο, η διέλευση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς τμήμα από τον εξώστη του κτιρίου αιωρείται και υπάρχει ο φόβος πτώσης του.

Λόγω των μεγάλων κομματιών από οικοδομικά υλικά που βρίσκονται στο οδόστρωμα, η οδός Κυδωνίας παραμένει προσωρινά κλειστή.