Περισσότεροι από 1.400 Αφρικανοί μαχητές πολεμούν σήμερα στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Κιέβου, Αντρίι Σιμπίχα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Μόσχα επιχειρεί να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στρατολογώντας μαχητές από άλλες χώρες, συχνά μέσω παραπλανητικών μεθόδων. Η πρακτική αυτή, όπως αναφέρουν, έχει οδηγήσει πολλούς ξένους σε επικίνδυνες αποστολές χωρίς επαρκή ενημέρωση.

Ο Σιμπίχα δήλωσε πως η Ρωσία πείθει Αφρικανούς να υπογράψουν συμβόλαια τα οποία χαρακτήρισε «ισοδύναμα με… μια θανατική ποινή». Παράλληλα, κάλεσε τις αφρικανικές κυβερνήσεις να προειδοποιήσουν τους πολίτες τους για τους κινδύνους αυτών των συμφωνιών.

«Οι ξένοι υπήκοοι στον ρωσικό στρατό έχουν θλιβερή μοίρα», έγραψε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας στο Χ. «Οι περισσότεροι εξ αυτών στέλνονται αμέσως σε επιθέσεις ως “τροφή για τα κανόνια”, όπου σύντομα σκοτώνονται».

Αντιδράσεις από αφρικανικές χώρες

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής γνωστοποίησε ότι θα διερευνήσει πώς 17 υπήκοοί της εντάχθηκαν σε δυνάμεις μισθοφόρων στη Ρωσία, μετά την έκκλησή τους για βοήθεια ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Παρόμοια υπόθεση εξετάζει και η Κένυα, η οποία τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι κάποιοι πολίτες της κρατούνται σε ρωσικά στρατόπεδα, αφού ενεπλάκησαν στον πόλεμο χωρίς να το γνωρίζουν.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ότι ο πραγματικός αριθμός των Αφρικανών που έχουν στρατολογηθεί μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τους 1.436 που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προερχόμενοι από 36 χώρες. Οι περισσότεροι ξένοι μισθοφόροι που κρατούνται από τις ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλωτίστηκαν, όπως είπε, κατά την πρώτη τους αποστολή στο μέτωπο.

Τέλος, η Ουκρανία αναμένεται να δημοσιοποιήσει πιο λεπτομερή στοιχεία για τις χώρες και τις περιοχές από τις οποίες η Ρωσία στρατολογεί στρατιώτες, προκειμένου να ενημερωθεί η διεθνής κοινότητα για το εύρος του φαινομένου.