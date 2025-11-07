Μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚάν κρίθηκε ένοχη για παρενόχληση των γονιών του αγνοούμενου κοριτσιού.

Η Τζούλια Γουάντελτ εμφανίστηκε στο σπίτι της Κέιτ και του Τζέρι Μακάν και έστειλε απειλητικές επιστολές και μηνύματα, ζητώντας επανειλημμένα να γίνει τεστ DNA.

Η 24χρονη Πολωνή έβαλε τα χέρια στο πρόσωπό της όταν οι ένορκοι την έκριναν ένοχη για την παρενόχληση των Μακάν, αλλά «αθώα» για την κατηγορία της καταδίωξης.

Στη δίκη στο η Γουάντελτ ισχυρίστηκε ότι είχε αναμνήσεις, που προκλήθηκαν από συνεδρίες ύπνωσης, ότι είχε απαχθεί και ότι ζούσε με τουςΜακΚάν ως παιδί, συμπεριλαμβανομένου του να ταΐζει τον μικρότερο αδελφό της Μαντλίν, Σον.

Οι ένορκοι άκουσαν ότι η Γουάντελτ , η οποία είχε μια συναισθηματική έκρηξη ενώ η κα. ΜακΚάν κατέθετε εναντίον της, προσπάθησε να πείσει «όποιον ήταν διατεθειμένος να την ακούσει» ότι ήταν η Μαντλίν και ότι είχε απαχθεί από την Πορτογαλία και είχε υποστεί κακοποίηση μαζί με άλλα κορίτσια στην Πολωνία.

Η Γουάντελτ τηλεφώνησε και έστειλε μηνύματα στην κα. ΜακΚάν περισσότερες από 60 φορές σε μία μέρα, στις 13 Απριλίου του περασμένου έτους, ισχυριζόμενη ότι είχε μια ανάμνηση της μητέρας να της χαϊδεύει το κεφάλι και να της λέει ότι θα την βρει πριν από την απαγωγή.

