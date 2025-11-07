Και δεν είναι μόνο οι αριθμοί που εντυπωσιάζουν — είναι ο τρόπος αυτών των νικών, το στυλ που ο Δικέφαλος είναι κυρίαρχος ανεξαρτήτως αντιπάλου, γηπέδου και διοργάνωσης.

Σε διάστημα 33 ημερών από την βραδιά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα μέχρι χθες (6/11), ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει 24 γκολ (δηλαδή 3,4 ανά παιχνίδι!) σε επτά αναμετρήσεις του και έχει δεχθεί μόλις πέντε, παρουσιάζοντας μια εικόνα ισορροπίας, αυτοπεποίθησης και αγωνιστικής πληρότητας που δύσκολα συναντά κανείς.

Το «7 στα 7» δεν είναι απλώς μια στατιστική σειρά· είναι μια ποδοσφαιρική δήλωση κυριαρχίας για μια ομάδα που δούλευε από το καλοκαίρι για να βγάλει αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Από την Τούμπα του ντέρμπι μέχρι την Ευρώπη των ονείρων

Όλα ξεκίνησαν στις 5 Οκτωβρίου, όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα σε ένα ντέρμπι που άλλαξε τον ρου της ψυχολογίας του. Από εκεί και πέρα, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν σε τροχιά απόλυτης συνέπειας. Κάθε ματς μοιάζει με κομμάτι μιας αλυσίδας που δένει ολοένα πιο σφιχτά την ομάδα, χτίζοντας εμπιστοσύνη, ρυθμό και χαρακτήρα.

Η επίθεση δουλεύει ρολόι, με πολλαπλές πηγές σκοραρίσματος (σ.σ 14 διαφορετικοί σκόρερ ήδη!) και αέναη κίνηση. Ο Κωνσταντέλιας έχει εξελιχθεί σε εγκέφαλο της δημιουργίας, ο Γιακουμάκης αρχίζει να γίνεται σημείο αναφοράς, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ σε εκτελεστή υψηλής κλάσης, ενώ η συμβολή παικτών όπως ο Κένι, ο Ντεσπόντοφ και ο Μπιάνκο δείχνει πως κάθε γρανάζι γνωρίζει ακριβώς το ρόλο του.

24 γκολ – 5 παθητικό σε ένα… balance επιπέδου

Το επιθετικό κρεσέντο του ΠΑΟΚ συνοδεύεται από μια αμυντική συνέπεια που δίνει τίτλους. Πίσω είτε είναι ο Παβλένκα στο τέρμα, είτε ο Τσιφτσής εμπνέουν σιγουριά, η τετράδα προστατεύει με ακρίβεια – όποιος και αν την απαρτίζει – ενώ το κέντρο (Μεϊτέ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά) λειτουργεί με υποδειγματική κάλυψη. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει «όλοι μπροστά», παίζει ολιστικά, με δομή και αυτοπεποίθηση που απορρέει από το πλάνο.

Κάθε κατοχή είναι δουλεμένη, κάθε ανάπτυξη μελετημένη. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τους Γιούνγκ Μπόις. Και όταν έρθει η στιγμή της τελικής πάσας, η ομάδα δείχνει πλέον κάτι που της έλειπε παλιότερα: αυτοπεποίθηση και πίστη στην εκτέλεση.

Σύμφωνα με το γνωστό λογαριασμό ανάλυσης δεδομένων στο «Χ», Football Meets Data, πλέον οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην 24άδα του Europa League αγγίζουν το 91%, ενώ με βάση τα προγνωστικά μοντέλα, αν διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό, μπορεί να μπει μέχρι και στην 8άδα — κάτι που θα συνιστούσε ιστορική επιτυχία για ελληνική ομάδα.

Παράλληλα, στο πρωτάθλημα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν πιάσει κορυφή, δείχνοντας ότι μπορούν να συνδυάσουν διπλό μέτωπο με ωριμότητα και διάρκεια.

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου όπως ο ίδιος τον οραματίζονταν

Όλα δείχνουν ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πετύχει κάτι πολύ περισσότερο από απλές νίκες: έχει επαναφέρει την ποδοσφαιρική ταυτότητα του ΠΑΟΚ, σαν αυτή που είδαμε την σεζόν 2023-24 όπου ο Δικέφαλος πήρε το πρωτάθλημα και έφτασε σχεδόν μέχρι τέλους τόσο στο Κύπελλο (αποκλεισμός από τα… Άγραφα στα πέναλτι στον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο), όσο και στην Ευρώπη (έφτασε στους προημιτελικούς του Conference League και αποκλείστηκε από την Κλαμπ Μπριζ).

Πίεση, πειθαρχία, ταχύτητα και ποιοτικό παιχνίδι κατοχής. Η ομάδα του πλέον δεν αντιδρά στα γεγονότα — τα δημιουργεί.

Από την Τούμπα μέχρι τα ταξίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη ο ΠΑΟΚ δείχνει να βρίσκεται στη μέση ενός μεγάλου κύκλου φόρμας, που δεν είναι τυχαίος. Είναι προϊόν δουλειάς, συνοχής και αυτογνωσίας. Και αν κάτι απομένει, είναι να φανεί πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτό το κρεσέντο — γιατί προς το παρόν, ο ρυθμός του δεν μοιάζει να σταματά.