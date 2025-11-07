Ο επιστήμονας James Watson, που ανακάλυψε τη δομή του DNA, πεθαίνει σε ηλικία 97 ετών.
Πηγή: BBC
Περισσότερα σε λίγο…
Ο επιστήμονας James Watson, που ανακάλυψε τη δομή του DNA, πεθαίνει σε ηλικία 97 ετών.
Πηγή: BBC
Περισσότερα σε λίγο…
|Τι αλλάζει με τα μετρητά: Πότε οι έμποροι μπορούν να αρνηθούν τα ευρώ
|Προσωπικός Αριθμός: Ανακοινώθηκε η απόδοσή του σε 5 εκατ. πολίτες – Πότε θα λάβετε τον δικό σας
|Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για ΜμΕ – Ανοίγει η πλατφόρμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
|Επίδομα Θέρμανσης: Έφτασε η ώρα της αίτησης – Πώς θα πάρετε την προκαταβολή 60%
|Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν μέρος του ποσού – Γιατί ψαλιδίζεται
|Γνήσιο της υπογραφής: Πώς γίνεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση
Η συχνή χρήση οθονών, η καθιστική ζωή και η έλλειψη εξωτερικής δραστηριότητας αυξάνουν τις διαθλαστικές ανωμαλίες, κυρίως τη μυωπία, ήδη από την προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τον οφθαλμίατρο Νίκο Κοζέη.
Το Proteckthor B1 είναι το νέο gadget που πρόκειται να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές στην πρόληψη ενάντια στις νόσους Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον
Η πρωτοποριακή έρευνα του νευροεπιστήμονα Matthew Sacchet αποκαλύπτει πώς ο βαθύς διαλογισμός μεταμορφώνει τη συνείδηση, τον πόνο, τα συναισθήματα και την αίσθηση του εαυτού.
Οι ερευνητές του Northwestern Polytechnical University παρουσίασαν μια εντυπωσιακή εφεύρεση: ένα ρεαλιστικό ρομπότ-μέδουσα, σχεδιασμένο για αθόρυβη παρατήρηση και παρακολούθηση στον πυθμένα της θάλασσας. Το έργο αυτό, που θολώνει τα όρια μεταξύ βιολογίας και ρομποτικής, αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα παραδείγματα βιομιμητικής τεχνολογίας. Η μικροσκοπική βιονική μέδουσα, γνωστή και ως «υποβρύχιο φάντασμα», δημιουργήθηκε στα εργαστήρια […]