Επιστήμη & Τεχνολογία

Οι ερευνητές του Northwestern Polytechnical University παρουσίασαν μια εντυπωσιακή εφεύρεση: ένα ρεαλιστικό ρομπότ-μέδουσα, σχεδιασμένο για αθόρυβη παρατήρηση και παρακολούθηση στον πυθμένα της θάλασσας. Το έργο αυτό, που θολώνει τα όρια μεταξύ βιολογίας και ρομποτικής, αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα παραδείγματα βιομιμητικής τεχνολογίας. Η μικροσκοπική βιονική μέδουσα, γνωστή και ως «υποβρύχιο φάντασμα», δημιουργήθηκε στα εργαστήρια […]