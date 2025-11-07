Η Μάνη φλέγεται από αποκαλύψεις, εντάσεις και απρόσμενες εξελίξεις που φέρνουν τα πάνω κάτω. Οι ζωές των ηρώων μπλέκονται σε έναν ιστό από ψέματα και πάθη, η αλήθεια γίνεται πιο επικίνδυνη από ποτέ… Αναλυτικά όσα θα συμβούν απόψε στις 22:10, στη δραματική σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς»:

Ο Στέφανος κι η Βασιλική αποφασίζουν να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά. Ο Λυκούργος κι η Χάιδω παραμένουν πολύ επιφυλακτικοί, ενώ η Αριάδνη αναλαμβάνει να το πει στον Στάθη. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να βγάλει άκρη με τον τραυματισμό του, ενώ κι ο Κουράκος διερευνά την υπόθεση, χωρίς όμως να έχει στοιχεία στα χέρια του. Ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Παυλή και πολιορκεί τη Δάφνη, αλλά εκείνη δεν ενδίδει.

Ο Αντώνης ανακοινώνει στη Στέλλα πως θα γυρίσει στην Κρήτη κι αυτή αντιδρά πολύ άσχημα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα μιλά αυστηρά στην Ερωφίλη και την κατηγορεί ότι συνεχίζει να έχει παράνομες επαφές με τον Στάθη, παρά τις προειδοποιήσεις της να κρατηθεί μακριά του. Οι ανησυχίες της Κούλας εκνευρίζουν τον Λεοντιάδη, ο οποίος αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της. Ο Λυκούργος ενημερώνει την Ισμήνη πως το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Η Χριστιάνα ρίχνει γέφυρες με την οικογένειά της και εξηγεί κάποια πράγματα που θα τους αφήσουν όλους άφωνους. Ο Δημοσθένης περνά ξέγνοιαστες στιγμές με τον γιο του, αλλά η χαρά του μαυρίζει όταν το παιδί ξαφνικά εξαφανίζεται.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias