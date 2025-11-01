Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», προχωρά με καταιγιστικές εξελίξεις και τα επόμενα επεισόδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με κρίσιμες αποφάσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ανατροπές που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές τους.

Ο Δημοσθένης παλεύει για τη ζωή του, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε.

H Χριστιάνα επιστρέφει απρόσμενα στη Μάνη και φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην οικογένειά της. Η απόφαση της Ισμήνης να γίνει παρένθετη μητέρα προκαλεί έντονο εκνευρισμό στον Κωνσταντίνο.

Ο Στέφανος και η Βασιλική αποφασίζουν να παντρευτούν.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 2 έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 34 (Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Δημοσθένης, τραυματισμένος πολύ σοβαρά, μένει όλη τη νύχτα στο σημείο όπου δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Το επόμενο πρωί εντοπίζεται και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, κανένας δεν ανησυχεί για την τύχη του, εκτός από την Αμαλία, η οποία πηγαίνει στην αστυνομία για να αναφέρει την εξαφάνισή του. Η Ερωφίλη ειδοποιεί την Αλεξάνδρα για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Χριστιάνα και όλοι πια ελπίζουν ότι η νεαρή κοπέλα θα εμφανιστεί τουλάχιστον στα αδέλφια της. Ο Λυκούργος αλλά και ο Κουράκος με την Αριάδνη κάνουν μια προσπάθεια να μεταπείσουν την Ισμήνη, όμως εκείνη δεν ακούει κανέναν και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με την παρένθετη μητρότητα παρά τις απειλές του Κωνσταντίνου για διαζύγιο. Ο Μανώλης φεύγει από τη Μάνη και πηγαίνει στην Πάτρα όπου έχει εντοπίσει κάποιον που κακοποιεί τη γυναίκα του. Ο κακοποιητής θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους, καθώς θα βρεθεί νεκρός από το χέρι του Μανώλη. Η Αθηνά και η Ιουλία έρχονται για μια ακόμα φορά σε σύγκρουση. Ο Δημοσθένης χειρουργείται, όμως μία σφαίρα έχει μείνει καρφωμένη στη σπονδυλική του στήλη και η Αμαλία ανακοινώνει ότι θα τον πάει στο εξωτερικό. Ο Τζον εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με μία άγνωστη κοπέλα.

Επεισόδιο 35 (Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Αμαλία μεταφέρει τον Δημοσθένη στο εξωτερικό, προκειμένου να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο, ενώ η Ασπασία περιμένει τα αποτελέσματα του χειρουργείου, για να συνεχίσει με την εκδίκησή της. Ο Τζον βοηθάει το κορίτσι που μπλέχτηκε στο τροχαίο, αγνοώντας ποια πραγματικά είναι. Η Μαλένα πιέζει τον Στέφανο να τα ξαναβρεί με την Βασιλική, αλλά εκείνος εμμένει στη στάση του. Ο Παυλής κάνει δώρα στη Δάφνη και της εκφράζει την αγάπη του με κάθε τρόπο. O Μιχάλης, ωστόσο, εξακολουθεί να δηλώνει παρών. Ο Κουράκος κι η Αριάδνη αποφασίζουν να μπουν στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας άλλης παρένθετης μητέρας, αλλά ο Κωνσταντίνος δίνει τελικά το πράσινο φως στην Ισμήνη. Η Ιουλία χάνει τη δικαστική μάχη εναντίον της Αθηνάς. Ο Τζον συνειδητοποιεί πως το κορίτσι με το οποίο τράκαρε είναι η Χριστιάνα Ρουσσάκη, η εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, η οποία πηγαίνει στη Μάνη για να συναντήσει την αδελφή της, την Ερωφίλη.

Επεισόδιο 36 (Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Κωνσταντίνος υποχωρεί στην απόφαση της Ισμήνης να γίνει παρένθετη μητέρα, όμως μέσα του υποφέρει και προσπαθεί να κρύψει τη θλίψη του. Η Ερωφίλη συναντά για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια τη Χριστιάνα, αλλά η ψυχρή της στάση την πληγώνει βαθιά, καθώς η Χριστιάνα δεν δίνει καμία εξήγηση για την εξαφάνισή της. Ο Λυκούργος εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απόφαση της Ισμήνης, θεωρώντας ότι ο ρόλος της ως παρένθετη μητέρα, θα φέρει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λύσει. Ο Τζον βρίσκει ευκαιρία να επισκεφθεί την Αθηνά στο γραφείο της. Η Άννα περνά από το καφενείο και προσκαλεί τον Πότη στο σπίτι της για φαγητό, γεγονός που τον κάνει να χαμογελάσει μετά από πολύ καιρό. Με αποφασιστικότητα, ο Στέφανος πηγαίνει στη Χάιδω και τον Λυκούργο και τους ανακοινώνει ότι σκοπεύει να κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική. Την ίδια ώρα, ένας μυστηριώδης άντρας φτάνει στην Αρεόπολη και αρχίζει να ψάχνει τη Φρύνη. Η ένταση κορυφώνεται όταν η Αλεξάνδρα καταφθάνει στην Αρεόπολη για να δει τη Χριστιάνα κι εκείνη την υποδέχεται ουρλιάζοντας με οργή, διώχνοντάς τη από μπροστά της.

Επεισόδιο 37 (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη κι ο Μανώλης περιμένουν μια εξήγηση από τη Χριστιάνα, με σκοπό να δικαιολογήσουν την εξαφάνισή της, αλλά εκείνη αρνείται να τους μιλήσει. Ο Μανώλης εκνευρίζεται από τη στάση της και ζητά να μην της χαριστούν. Η Χάιδω κι ο Λυκούργος σκέφτονται τις επιπτώσεις που θα έχει η παρένθετη μητρότητα της Ισμήνης στις ζωές τους, ενώ ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει στον Κουράκο πως κατά βάθος παραμένει αντίθετος. Η Φρύνη κρύβεται από τον ύποπτο άντρα που την ψάχνει παντού κι ο Παρασκευάς δεν μπορεί να εξηγήσει την περίεργη συμπεριφορά της. Ο Τζον αδειάζει την Ιουλία, ενώ η Αθηνά έχει ένα τελικό επαγγελματικό ξεκαθάρισμα μαζί της. Ο Αντώνης επιστρέφει από την Κίνα κι η Στέλλα αρχίζει πάλι να τον πιέζει. Ο Μιχάλης επιμένει να μάθει από τη Δάφνη γιατί παντρεύτηκε ξαφνικά τον Παυλή, αλλά εκείνη αποφεύγει να του απαντήσει. Την ίδια ώρα, ο Παυλής προσπαθεί να πάρει απαντήσεις από τη Χριστιάνα κι εκείνη του τα εξομολογείται όλα. Ο Στέφανος ρισκάρει και κάνει δεύτερη πρόταση γάμου στη Βασιλική. Ο Δημοσθένης γυρίζει από το εξωτερικό σε αναπηρικό καρότσι.

Επεισόδιο 38 (Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 22:10)

Ο Στέφανος κι η Βασιλική αποφασίζουν να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά. Ο Λυκούργος κι η Χάιδω παραμένουν πολύ επιφυλακτικοί, ενώ η Αριάδνη αναλαμβάνει να το πει στον Στάθη. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να βγάλει άκρη με τον τραυματισμό του, ενώ κι ο Κουράκος διερευνά την υπόθεση, χωρίς όμως να έχει στοιχεία στα χέρια του. Ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Παυλή και πολιορκεί τη Δάφνη, αλλά εκείνη δεν ενδίδει. Ο Αντώνης ανακοινώνει στη Στέλλα πως θα γυρίσει στην Κρήτη κι αυτή αντιδρά πολύ άσχημα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα μιλά αυστηρά στην Ερωφίλη και την κατηγορεί ότι συνεχίζει να έχει παράνομες επαφές με τον Στάθη, παρά τις προειδοποιήσεις της να κρατηθεί μακριά του. Οι ανησυχίες της Κούλας εκνευρίζουν τον Λεοντιάδη, ο οποίος αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της. Ο Λυκούργος ενημερώνει την Ισμήνη πως το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Η Χριστιάνα ρίχνει γέφυρες με την οικογένειά της και εξηγεί κάποια πράγματα που θα τους αφήσουν όλους άφωνους. Ο Δημοσθένης περνά ξέγνοιαστες στιγμές με τον γιο του, αλλά η χαρά του μαυρίζει όταν το παιδί ξαφνικά εξαφανίζεται.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA