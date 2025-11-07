Από αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή στην Περιφέρεια το νέο σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Την ευθύνη υλοποίησης αναλαμβάνει η Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, μια νέα δομή της Ελληνικής Αστυνομίας που υπάγεται στο λεγόμενο «ελληνικό FBI». Οι ομάδες αυτές θα αναπτύξουν δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία της χώρας, με 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους και στοχευμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στόχος του σχεδίου είναι η πρόληψη της εγκληματικότητας και η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, χωρίς να δημιουργούνται «νησίδες παραβατικότητας».

«Δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι», δήλωσε ο υπουργός, τονίζοντας πως η ισονομία και η πρόληψη ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Αθήνα είτε στην Κρήτη.

Το σχέδιο, όπως εξήγησε, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Πρόληψη, Συνεργασία και Διαμεσολάβηση.

Στην πρώτη φάση συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι, που θα πλαισιώνονται από διαμεσολαβητές προερχόμενους από τις ίδιες κοινότητες των Ρομά, ώστε να λειτουργούν ως γέφυρα επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες.

«Θέλουμε να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να στιγματίζουμε ευάλωτες ομάδες», σημείωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας πως το πρόγραμμα έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια, την ευημερία και τη συνεργασία όλων των πολιτών.