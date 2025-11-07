Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλθηκε για μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρία Τάση ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στα social media: «Όταν με μετέφεραν σε ένα άλλο τμήμα ενδοσκοπήσεων, νευρίασαν τα παιδιά που είχαν σχολάσει πριν 5 λεπτά, οπότε βρίζοντας μπροστά μου με ανέλαβαν. Από τα νεύρα τους αποφάσισαν να μην μου έκαναν αναισθησία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία φαίνεται να αφορά το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η κ. Τάση περιέγραψε ότι «ένιωθα έναν πόνο στο στήθος και νόμιζα ότι ήταν πνευμονία. Πήγα το απόγευμα στις 17:30 τη Δευτέρα και την Τρίτη το πρωί στις 9:00. Έχει πολλές ώρες αναμονής παντού». Όπως πρόσθεσε, χρειάστηκε 2,5 ώρες για μια ακτινογραφία, ενώ στη συνέχεια υπέστη επιπλοκή και έπρεπε να επιστρέψει για επανεξέταση.

Η ίδια κατήγγειλε ότι ενημερώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε γαστροσκόπηση την επόμενη ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η διαδικασία έγινε χωρίς αναισθησία. «Η μέθη μπήκε όταν είχε τελειώσει η διαδικασία. Ήμουν σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, ζητώντας να διερευνηθεί άμεσα η καταγγελία και να αποδοθούν ευθύνες εφόσον επιβεβαιωθούν τα γεγονότα.