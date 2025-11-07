Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τη μη πραγματοποίηση ορισμένων δρομολογίων του Προαστιακού Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, λόγω τεχνικών εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που εκτελεί ο ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν κατά τις δύο αυτές ημέρες, καθώς θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της υποδομής.

Πιο συγκεκριμένα, δεν θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια:

– 1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), αναχώρηση 12:35

– 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), αναχώρηση 14:50

– 1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), αναχώρηση 12:20

– 1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), αναχώρηση 15:10

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τα παραπάνω δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η εταιρεία ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών.