Αναλυτικά:

Σχετικά με δημοσιεύματα για κυκλοφορία υπόπτου ως επικίνδυνου ατόμου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με την ύπαρξη στον Δήμο μας ύποπτου ατόμου ως επικίνδυνου για τα παιδιά, με πρότερο παρελθόν καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του. Από ενημέρωση που έχουμε, το εν λόγω άτομο έχει εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο.

Λόγω περιστατικών επιχείρησης παρενόχλησης μαθητών που αναφέρθηκαν και στις διευθύνσεις σχολείων, ορισμένα από αυτά ανακάλεσαν τις κάρτες εξόδου μαθητών που επέτρεπαν σε παιδιά της Ε και Στ τάξεων Δημοτικού να αποχωρούν χωρίς συνοδεία από τα σχολεία.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες από γονείς στην Αστυνομία.

Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, με διάφορες δικαιολογίες και επικλήσεις νομικών διαδικασιών, δεν έχει υπάρξει κάποια αντιμετώπιση του γεγονότος από τις αρμόδιες αρχές, παρά τις σχετικές καταγγελίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία στους γονείς για την ασφάλεια των παιδιών.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να “σέρνεται” μια κατάσταση που είναι γνωστή η ύπαρξή της από τον Σεπτέμβριο, εφόσον στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις, και την ίδια στιγμή να κινητοποιούνται με “υπερβάλλον ζήλο” αστυνομικές δυνάμεις ΜΑΤ και ΟΠΚΕ με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου- λάμψης απέναντι σε μαθητές Δημοτικού (!), τους γονείς και τους δασκάλους τους, γιατί διαδήλωναν ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων πριν λίγες μέρες έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη αντιμετώπισης συμβάντων που απειλούν την ασφάλεια των μαθητών, τη σχετική έρευνα και ενημέρωση έχουν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές καθώς και υπηρεσίες του Δήμου, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί το ζήτημα από καταγγέλλοντες γονείς και δεδομένου ότι κάθε διαδικασία εκκινείται μετά την κρίση κάθε εκάστης ατομικής καταγγελίας για αξιόποινη πράξη από άτομο που το αφορά.

Για τους παραπάνω λόγους χρειάζεται να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές και να επανέλθει η λειτουργία των σχολείων στην πρότερη κατάσταση.

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου- Χολαργού