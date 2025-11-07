Ένα νέο περιστατικό εξαπάτησης ηλικιωμένης σημειώθηκε στην Πιερία, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Η γυναίκα, πιστεύοντας τα λεγόμενά του, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 1.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 500 ευρώ. Ο συνεργός συνελήφθη λίγο αργότερα στην Κατερίνη, ύστερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Κατά την έρευνα στο όχημα που οδηγούσε, εντοπίστηκαν τα χρήματα, τα κοσμήματα και τα ρολόγια που είχαν αφαιρεθεί, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση του άνδρα που έκανε το τηλεφώνημα.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δράστες να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.