Ένας 17χρονος αποπειράθηκε, με την απειλή μαχαιριού, να ληστέψει έναν 20χρονο μέσα στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, απαιτώντας τα χρήματά του.

Η άμεση αντίδραση του 20χρονου τον ανάγκασε να τραπεί σε φυγή. Μετά από ειδοποίηση της αστυνομίας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ μαζί με τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.