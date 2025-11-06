Ο τερματοφύλακας της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, Θοδωρής Πανάρετος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ επέστρεφε σπίτι του με τη μηχανή του, μετά τη νίκη της ομάδας επί του Περιστερίου (21-8) για το κύπελλο Ελλάδας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, φέρεται να ήταν ανήλικος, εγκατέλειψε το σημείο.

Ο 20χρονος αθλητής φορούσε κράνος και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Αμέσως μετά το περιστατικό, συμπαίκτες και προπονητής του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον μετέφεραν στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο προπονητής του Υδραϊκού, Νικόλας Καραμάνης, δήλωσε:

«Χθες, αμέσως μετά τον αγώνα, ένα αυτοκίνητο χτύπησε τον αθλητή μου Θοδωρή Πανάρετο και τον εγκατέλειψε. Τραυματίστηκε και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη νίκη».

Η ΚΑΕ Υδραϊκός σε ανακοίνωσή της έγραψε:

«Περαστικά στον αθλητή μας Θοδωρή Πανάρετο. Ευτυχώς διαφεύγει τον κίνδυνο. Γρήγορα πάλι πίσω στις πισίνες».