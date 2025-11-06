Ο Όγκνιεν Βράνιες κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, βάζοντας τέλος σε μια έντονη και γεμάτη καριέρα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το τέλος της καριέρας του Κομάντο».

Ο Βόσνιος στόπερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εκρηκτικές προσωπικότητες που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΚ στη σύγχρονη εποχή. Στην «Ένωση» έζησε τις κορυφαίες του στιγμές, αποτελώντας βασικό πυλώνα στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2017/18 — του πρώτου μετά από 24 χρόνια.

Με τον «Δικέφαλο» στο στήθος, ο Βράνιες κατέγραψε 106 συμμετοχές και σημείωσε 10 γκολ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο με την αγωνιστική του ένταση όσο και με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Για τους φίλους της ΑΕΚ, θα παραμείνει ένας ποδοσφαιριστής που τα έδινε όλα στο γήπεδο, χωρίς… φρένα.

Ο «Κομάντο» αποχωρεί από τη δράση αφήνοντας πίσω του μια καριέρα γεμάτη πάθος, ένταση και στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται — ιδίως από τους φίλους της ΑΕΚ, για τους οποίους ο Βράνιες θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με τη χρυσή χρονιά του 2018.