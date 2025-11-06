Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επισήμως το sold out, επιβεβαιώνοντας ότι οι οπαδοί της ομάδας έχουν «αγκαλιάσει» το κρίσιμο ματς της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το γήπεδο θα μετατραπεί σε καζάνι, με τον κόσμο να αποτελεί τον 12ο παίκτη για τον Δικέφαλο. Η ένταση, η πίεση και το πάθος που αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί θα προσδώσουν επιπλέον δύναμη στους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, που αναζητούν τη νίκη για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους στην Ευρώπη.

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν πρωτοφανής, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ανταποκρίνονται μαζικά μόλις βγήκαν στην κυκλοφορία. Η sold out ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η ασπρόμαυρη κοινότητα σε κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση και τον τρόπο που στηρίζει την ομάδα, ειδικά σε ματς κομβικής σημασίας.

Το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις δεν είναι μόνο ευκαιρία για βαθμούς, αλλά και για την Τούμπα να δείξει την απίστευτη δύναμή της. Το γήπεδο θα «βράζει» από τον ενθουσιασμό, τις φωνές και τα συνθήματα των φιλάθλων, δημιουργώντας συνθήκες που κάνουν τον ΠΑΟΚ πιο δυνατό και ετοιμοπόλεμο για τις δύσκολες στιγμές του αγώνα.

Με sold out και την Τούμπα να μετατρέπεται σε φρούριο, οι ασπρόμαυροι έχουν στη διάθεσή τους έναν επιπλέον σύμμαχο στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν απόψε στη νίκη και να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της League Phase.