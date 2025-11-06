Το νέο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου «Σουλτάνα. Εγώ έναν άντρα αγάπησα» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, παρουσιάστηκε σε μια μοναδική δραματοποιημένη εκδήλωση τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο.

Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, αθλητές, συγγραφείς, φίλοι και αναγνώστες απόλαυσαν τη δραματοποιημένη παρουσίαση του βιβλίου που βασίζεται σε μια συγκλονιστική, αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που γεννήθηκε στην Κοζάνη και η ζωή της σημαδεύτηκε κυρίως από τις δυσκολίες της.

Συντονίστρια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στον ρόλο της αφηγήτριας του βιβλίου βρέθηκε η Γιούλικα Σκαφίδα, ενώ τη Σουλτάνα «ζωντάνεψε» η Ελένη Καρακάση. Τις κόρες της Σουλτάνας υποδύθηκαν η Κορίνα Σακελλαροπούλου και η Βίκυ Καλούμενου. Μια ξεχωριστή νότα έδωσε η Ελληνική Ομάδα Ιστορικής Αναβίωσης.

Η βραδιά ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του εκδότη Νίκου Ψυχογιού που ευχαρίστησε τον συγγραφέα, τους συντελεστές και τους θεατές, ενώ το τέλος της ήταν άκρως συγκινητικό καθώς ο συγγραφέας κάλεσε στη σκηνή τις κόρες της «πραγματικής» Σουλτάνας, Ειρήνη και Λίτσα, καθώς και τον εγγονό της Ζήση Μούσιο. Το Σουλτάνα. Εγώ έναν άντρα αγάπησα είναι το 22ο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Στην παράσταση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τον χώρο της δημοσιογραφίας, του αθλητισμού και του βιβλίου: Παναγιώτης Φασούλας, Μαρία Μπεκατώρου, Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αθηναΐς Νέγκα, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Γεροντιδάκης, Λεωνίδας Κακούρης, Λάμπρος Κωσταντάρας, Zέτα Θεοδωρακοπούλου, Λένα Μαντά, Μαρία Παναγοπούλου, κ.α.