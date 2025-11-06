Μια 73χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα του 65χρονου γείτονά της και το αυτοκίνητο της κόρης του, επιχειρώντας να προκαλέσει πυρκαγιά με αναμμένο βαμβάκι.

Η ενέργειά της έγινε αντιληπτή από τον 65χρονο, ο οποίος πρόλαβε να απομακρύνει το βαμβάκι, αποτρέποντας έτσι πιθανές ζημιές. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχαν προηγηθεί διαπληκτισμοί ή άλλα επεισόδια μεταξύ των δύο.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, μετά την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της ηλικιωμένης, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών για τα περαιτέρω.