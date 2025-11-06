Μία 47χρονη γυναίκα προσποιήθηκε την αστυνομικό και, με το πρόσχημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη υπόπτων στην περιοχή, κατάφερε να εξαπατήσει μία 57χρονη στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Η δράστιδα έπεισε το θύμα να της παραδώσει 100.000 ευρώ, δήθεν για να τα φυλάξει προσωρινά, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Πριν από την απάτη, η παθούσα είχε δεχθεί τηλεφωνική κλήση από άτομο που συστήθηκε ως υπάλληλος ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αυτός φέρεται να ήταν συνεργός της 47χρονης, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εξαπάτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στις Συκιές και καταγγέλθηκε άμεσα στις αρχές από τη γυναίκα που έπεσε θύμα της απάτης.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 47χρονης Ελληνίδας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών της.