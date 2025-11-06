Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου λίγο μετά τις 22:30.

Η έκρηξη προήλθε από χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, με τη τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.