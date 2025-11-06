Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου λίγο μετά τις 22:30.
Η έκρηξη προήλθε από χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, με τη τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου λίγο μετά τις 22:30.
Η έκρηξη προήλθε από χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, με τη τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.
|Μεταφορά χρημάτων: Πότε θεωρείται γονική παροχή ή δωρεά – Πώς φορολογείται
|Voucher 500 ευρώ: Πώς οι γιαγιάδες μπορούν να αμείβονται για τη φροντίδα των εγγονιών
|Αιτήσεις ανοιχτές: Δουλειά 6 μηνών για άνεργους 30 ετών και άνω με 704€/μήνα και πλήρη ασφάλιση
|Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε έρχεται η… ένεση ρευστού για τους συνταξιούχους
|Ονειρεύεσαι ταξίδια με έκπτωση έως και 60%; Έρχεται η Travel Tuesday
|Κληρονομιές: Δικαιούμαι ποσοστό από την περιουσία του συγγενή μου χωρίς διαθήκη;
Χειροπέδες πέρασαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε δύο εργαζόμενες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μίνι μάρκετ – καφέ – είδη περιπτέρου) στον Βόλο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με τον «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ», το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι συλληφθείσες προμήθευσαν […]
Ένας 27χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση στοιχείων που είχαν περιέλθει στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σχετικά με τη δράση του 27χρονου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, με την συνδρομή αστυνομικών […]
Διπλή απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην ίδια ηλικιωμένη, μέσα σε λίγες ώρες, σημειώθηκε προχθές το απόγευμα και χθες το πρωί στο Μεμί Κυπαρισσίας της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, προχθές η γυναίκα έβαλε τρεις φορές έξω από το σπίτι της, μέσα σε λεκάνη, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα και ηλεκτρονικά είδη, όπως της ζήτησαν οι δράστες από […]
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, περίπτωση κλοπής από όχημα στις 24 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, κατά τις πρωινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου ο 47χρονος δράστης αφαίρεσε από ανασφάλιστο σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν έξω από την οικία […]