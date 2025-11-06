Η μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να θεωρηθεί γονική παροχή ή δωρεά, ανάλογα με τη σχέση ανάμεσα σε αυτόν που δίνει και σε αυτόν που λαμβάνει τα χρήματα. Ωστόσο, κάθε μεταφορά χρημάτων, ακόμη και αν φαίνεται απλή, μπορεί να έχει φορολογικές συνέπειες.

Γονική παροχή είναι η μεταφορά που γίνεται από γονέα προς τέκνο, ή σε ορισμένες περιπτώσεις από παππού/γιαγιά προς εγγόνι, όταν δεν ζει ο ενδιάμεσος γονέας.

Οι γονικές παροχές είναι αφορολόγητες έως 800.000 ευρώ και πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλώνονται στην ΑΑΔΕ .

. Για ποσά άνω του αφορολογήτου, επιβάλλεται φόρος 10%.

Δωρεά είναι η μεταφορά που γίνεται μεταξύ συγγενών πιο μακρινού βαθμού (όπως αδέλφια, ανίψια) ή μη συγγενών.

Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει αφορολόγητο και ο φόρος κυμαίνεται από 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Η απλή κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν θεωρείται δωρεά, εκτός αν ο συνδικαιούχος που δεν έχει καταθέσει τα χρήματα τα αναλάβει ή τα χρησιμοποιήσει.

Επίσης, διαδοχικές μεταφορές μέσω τρίτων προσώπων που καταλήγουν σε μη συγγενή θεωρούνται δωρεές και φορολογούνται με 20% χωρίς αφορολόγητο, ενώ αν γίνουν μέσα σε διάστημα κάτω των έξι μηνών, η Εφορία ενεργοποιεί άμεσο φορολογικό έλεγχο.