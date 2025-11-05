Έντεκα νεκροί και περισσότεροι από τριάντα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, (…) 11 άνθρωποι είναι νεκροί και 30 νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τούζλα», ανέφερε η τοπική αστυνομία. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς και είκοσι τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε πυροσβέστες και τρεις αστυνομικοί.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της φωτιάς, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Αντμίρ Αρναούτοβιτς, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία αναγνώρισης των πτωμάτων θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Τούζλα, όπου στεγαζόταν ο οίκος ευγηρίας. Στις εγκαταστάσεις φιλοξενούνταν κυρίως κατάκοιτοι και ασθενείς. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα.

«Πήγαινα να κοιμηθώ όταν άκουσα τριξίματα», περιέγραψε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο BHRT η Ρούζα Κάγιτς, ένοικος του οίκου ευγηρίας. «Κοίταξα από το παράθυρο και είδα να πέφτουν φλεγόμενα αντικείμενα. Έτρεξα στο διάδρομο. Στους επάνω ορόφους είναι άνθρωποι κατάκοιτοι», πρόσθεσε εμφανώς σοκαρισμένη.

Αντιδράσεις και συλλυπητήρια

Ο ασκών χρέη προέδρου της τριμερούς προεδρίας της Βοσνίας, Ζέλικο Κόμσιτς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της κροατομουσουλμανικής οντότητας, Νέρμιν Νίκσιτς, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «καταστροφή». Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα προσέφερε βοήθεια στην Τούζλα, με τον πρωθυπουργό της, Σάβο Μίνιτς, να δηλώνει μέσω X: «Αισθανόμαστε τον πόνο και είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε».