Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Οι εκπρόσωποι της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης, τρόποι για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

Οι τουρκικές διπλωματικές κινήσεις

Η Άγκυρα είναι από τους σταθερούς συμμάχους και υποστηρικτές της Χαμάς, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την εκεχειρία, η Τουρκία έχει προχωρήσει σε σειρά διπλωματικών κινήσεων.

Τη Δευτέρα οργάνωσε επίσης στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών μουσουλμανικών χωρών, για να σφυρηλατηθεί κοινή θέση όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας. Κυρίως αναφορικά με την ασφάλεια, καθώς από ανθρωπιστική σκοπιά παραμένει επισφαλής, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Στη συνάντηση μετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών των επτά κρατών (της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας) που είχαν γίνει δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Επίσης, το Σάββατο, εν όψει της συνόδου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν υποδέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στη σφαγή στη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός από μόνη της δεν αρκεί», είπε ο κ. Φιντάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη, συνηγορώντας εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών.