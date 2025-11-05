Οι αρχές της Κόστα Ρίκα ανακοίνωσαν την εξάρθρωση του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, το οποίο δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ουσιών προς τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Περισσότεροι από 1.200 αστυνομικοί συμμετείχαν σε 64 εφόδους σε διάφορες επαρχίες, στοχεύοντας το λεγόμενο καρτέλ της Νότιας Καραϊβικής (Cártel del Caribe Sur). Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από τον Μάικλ Σότο, υποδιευθυντή της Υπηρεσίας Δικαστικών Ερευνών, ως η πιο εκτεταμένη στην ιστορία της Κόστα Ρίκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκληματική οργάνωση διέθετε υψηλό επίπεδο οργάνωσης και προηγμένο σύστημα εφοδιαστικής για τη μεταφορά ναρκωτικών τόσο διά θαλάσσης όσο και με χερσαία μέσα. Παράλληλα, είχε αναπτύξει εξελιγμένο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.

Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 28 υπόπτους, ενώ κατασχέθηκαν πολυτελείς κατοικίες, οχήματα και πλοιάρια. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε στενό συντονισμό με τις αρχές της Κολομβίας, του Παναμά, της Ισπανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών DEA.

Ένα από τα ηγετικά στελέχη του καρτέλ κρατείται από το 2024 στη Βρετανία, αναμένοντας την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ένα δεύτερο βρίσκεται σε φυλακή της Κόστα Ρίκα εν αναμονή παράδοσης στην αμερικανική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον κ. Σότο.

Η Κόστα Ρίκα, που κάποτε θεωρούνταν η πιο ασφαλής χώρα της Κεντρικής Αμερικής, κατέγραψε το 2023 δείκτη ανθρωποκτονιών 16,6 ανά 100.000 κατοίκους — ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Τον Οκτώβριο, δικαστήριο της χώρας ενέκρινε την έκδοση στις ΗΠΑ του πρώην υπουργού Ασφαλείας και πρώην δικαστή Σέλσο Γκαμπόα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών.