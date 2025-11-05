Με το γνωστό του χιούμορ και τη λεπτή ειρωνεία που τον χαρακτηρίζουν, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα νέο σκίτσο στη σειρά «Καλημέρα», σχολιάζοντας —όπως μόνο εκείνος ξέρει— την πολυσυζητημένη σχέση των σύγχρονων Ελλήνων με τους αρχαίους προγόνους τους.

Στο σκίτσο, ένας «σοφός» ρωτά το πλήθος: «Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι έχετε οποιαδήποτε σχέση με τους αρχαίους;»

Και η απάντηση έρχεται αφοπλιστικά: «Prota-prota diatiroume tin idia glossa!»

Η φράση, γραμμένη ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες, λειτουργεί ως το απόλυτο σχόλιο πάνω στη γλωσσική μας ταυτότητα — και ταυτόχρονα ως μια ευφυής υπενθύμιση του πώς η καθημερινή χρήση των greeklish απομακρύνει τους νεοέλληνες από την ίδια τη γλώσσα που δηλώνουν ότι τιμούν.

Με μια μόνο ατάκα, ο Αρκάς καταφέρνει να συνδέσει το χιούμορ με την κοινωνική παρατήρηση: η ειρωνεία του στρέφεται τόσο στην υπερηφάνεια για την «αρχαία κληρονομιά» όσο και στη γλωσσική μας αδυναμία να τη διατηρήσουμε αναλλοίωτη.