Η νυχτερινή οδήγηση και οι μειωμένες συνθήκες ορατότητας παραμένουν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου στους δρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Audi επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη προηγμένων τεχνολογιών φωτισμού που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση. Ο Dr. Michael Kruppa, επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού της Audi, εξηγεί τη φιλοσοφία της μάρκας και τον ρόλο που παίζει η νέα γενιά φωτισμού του Audi Q3.

«Η καθαρή ορατότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της οδικής ασφάλειας. Ο καλός φωτισμός δεν αφορά μόνο την άνεση – αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια και κάνει το αυτοκίνητο εύκολα αντιληπτό», αναφέρει ο Dr. Kruppa. «Στην Audi, οι πελάτες έχουν πολλές δυνατότητες να εξατομικεύσουν τον φωτισμό τους, επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορες ψηφιακές φωτεινές υπογραφές και φωτεινά σενάρια καλωσορίσματος μέσω του MMI».

Οι σύγχρονοι προβολείς της Audi λειτουργούν ως ενεργό σύστημα υποβοήθησης, προσαρμόζοντας τη φωτεινή δέσμη ανάλογα με τις συνθήκες της οδήγησης και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Οι προβολείς LED Matrix εντοπίζουν τα προπορευόμενα και τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα και μπλοκάρουν αυτόματα τα τμήματα της φωτεινής δέσμης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορατότητα των άλλων», εξηγεί. «Ο οδηγός έχει πάντα επαρκή φωτισμό μπροστά του, παραμένει συγκεντρωμένος για μεγαλύτερο διάστημα και οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια».

Στο νέο Audi Q3, η Audi παρουσιάζει για πρώτη φορά στην compact κατηγορία την τεχνολογία ψηφιακών matrix LED προβολέων με micro-LED.

Με λειτουργίες όπως φώτα λωρίδας, φως προσανατολισμού και δυναμική απεικόνιση αλλαγής λωρίδας, ο οδηγός έχει επιπλέον οπτική υποστήριξη και αντιλαμβάνεται πιο καθαρά τη θέση του στο δρόμο. «Οι άλλοι χρήστες του δρόμου αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις προθέσεις του οδηγού», προσθέτει.