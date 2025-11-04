Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική του Champions League, σε μια αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα… τελικού. Το τόνισε και ο Τσικίνιο στη συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας την ανάγκη για αντίδραση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μόλις έναν βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η νίκη απέναντι στους Ολλανδούς αποτελεί μονόδρομο, ώστε να μείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης και να μπουν ξανά στο κόλπο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός του τιμωρημένου Έσε. Ο Αργεντίνος μέσος εκτίει την ποινή μιας αγωνιστικής, λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να βγάλει ένταση και να επιστρέψει σε ευρωπαϊκές νίκες. Το Φάληρο αναμένεται «καυτό» σε μια μάχη που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια στη διοργάνωση.