Έρευνα σε περισσότερους από 2.300 μεσήλικες άνδρες στη Φινλανδία αποκαλύπτει πως όσοι χρησιμοποιούν σάουνα συχνά εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και ακόμη και θνησιμότητα.

Μια εκτεταμένη φινλανδική μελέτη, που παρακολούθησε περισσότερους από 2.300 άνδρες μέσης ηλικίας για αρκετά χρόνια, έδειξε ότι η συχνή χρήση σάουνας μπορεί να συνδέεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια και πρόωρη θνησιμότητα. Οι ερευνητές των Πανεπιστημίων της Ανατολικής Φινλανδίας κατέγραψαν ότι οι άνδρες, που χρησιμοποιούσαν σάουνα τέσσερις έως επτά φορές την εβδομάδα, είχαν καλύτερους δείκτες καρδιοαναπνευστικής υγείας σε σχέση με όσους την επισκέπτονταν μόλις μία φορά.

Η παρατεταμένη έκθεση στη θερμότητα φαίνεται ότι συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στην καλύτερη ρύθμιση του στρες, καθώς αυξάνει την εφίδρωση και ενεργοποιεί μηχανισμούς αποτοξίνωσης και χαλάρωσης του νευρικού συστήματος. Οι επιστήμονες, ωστόσο, τονίζουν ότι, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα στοιχεία προέρχονται από ένα σχετικά ομοιογενές δείγμα ανδρών στη Φινλανδία, όπου η χρήση σάουνας αποτελεί συνήθεια δεκαετιών και ίσως δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τα δεδομένα άλλων πληθυσμών.

Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν την αντίληψη ότι η τακτική σάουνα δεν αποτελεί απλώς μια μορφή χαλάρωσης, αλλά ίσως και ένα στοιχείο πρόληψης για ορισμένα χρόνια νοσήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι απαιτούνται περαιτέρω διεθνείς μελέτες για να επιβεβαιωθεί η αιτιώδης σχέση και να κατανοηθούν οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί, που κρύβονται πίσω από τη φαινομενική αυτή προστατευτική δράση.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο JAMA, ακολούθησε 2.315 άνδρες μέσης ηλικίας σε ορίζοντα πάνω από 20 χρόνια, χαρτογραφώντας λεπτομερώς τόσο τη συχνότητα, όσο και τη διάρκεια των συνεδριών σάουνας. Τα στατιστικά στοιχεία, που προκύπτουν είναι εντυπωσιακά: οι άνδρες, που έκαναν σάουνα 2-3 φορές την εβδομάδα, εμφάνισαν 22% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ η παραμονή στη σάουνα για 15-20 λεπτά μείωσε τον σχετικό κίνδυνο κατά 40%. Ακόμη, για όσους επισκέπτονταν τη σάουνα τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα, ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού ή άνοιας έπεσε έως και 65%.

Ο καθηγητής Jari Laukkanen, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, δηλώνει: «Η έρευνά μας δείχνει σαφή σχέση, ειδικά όταν η σάουνα αποτελεί τακτική συνήθεια. Ωστόσο απαιτούνται επιπλέον μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς και γυναίκες για να επιβεβαιώσουμε τα προκαταρκτικά αυτά συμπεράσματα». Από την πλευρά του, άλλοι Φινλανδοί ειδικοί σημειώνουν πως τα οφέλη της σάουνας υπερβαίνουν την καρδιαγγειακή προστασία, επηρεάζοντας θετικά και την ψυχική υγεία, την καλή κυκλοφορία και τα επίπεδα άγχους — πάντοτε, όμως, στο πλαίσιο μιας συνολικής, ισορροπημένης ζωής.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι επιστήμονες τονίζουν πως χρειάζονται περαιτέρω διεθνείς μελέτες σε πιο ετερογενή δείγματα, καθώς και ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως οι βιολογικοί μηχανισμοί και να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες, που ίσως επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Μέχρι τότε, όπως συστήνουν οι ειδικοί, η σάουνα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια υγιεινή συνήθεια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερα ισορροπημένου τρόπου ζωής.