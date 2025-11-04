Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να καταβάλει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, ύψους 500 έως 600 εκατ. ευρώ, καθώς και το Μέτρο 23, συνολικού ποσού 178 εκατ. ευρώ.

Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δήλωση έγινε σε απάντηση ερώτησης της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με τον ακριβή χρόνο των πληρωμών προς τους παραγωγούς.

«Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και την στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.