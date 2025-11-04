Στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης συνελήφθη ένας 34χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι οδηγούσε ταξί παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του και σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 48χρονου στην Καλαμαριά, από στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος, καθώς οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

