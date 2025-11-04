Προσωρινές αλλαγές σημειώνονται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών «Ανάληψη» και «Πανεπιστήμιο» πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής». Οι επιβάτες καλούνται να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.