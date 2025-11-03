Ο Ούγγρος πάστορας Γκάμπορ Ιβάνι, γνωστός για την έντονη κριτική του απέναντι στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, κατήγγειλε τη δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του και μελών της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για πολιτικά κίνητρα ενόψει των εκλογών του επόμενου Απριλίου.

Ο Ιβάνι, μεθοδιστής ιερέας και επικεφαλής μικρής αλλά δραστήριας φιλανθρωπικής οργάνωσης, κατηγορείται μαζί με άλλα οκτώ άτομα –εκ των οποίων έξι είναι αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί– για βίαια επεισόδια εναντίον δημοσίων υπαλλήλων. Τα γεγονότα φέρονται να σημειώθηκαν το 2022, κατά τη διάρκεια ελέγχου της εφορίας στα γραφεία της εκκλησίας του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μόνο στον Ιβάνι είχε επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο, ωστόσο εκείνος φέρεται να υποκίνησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον στηρίξει, προτρέποντάς το να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό.

«Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με προτροπή του Γκάμπορ Ιβάνι, οι παρόντες άρχισαν να τον σπρώχνουν προς τους πράκτορες ασφαλείας» ώστε να παραβιαστεί ο κλοιός, ανέφερε η αστυνομία. Αν κριθεί ένοχος, ο 74χρονος ιερέας κινδυνεύει με ποινή έως και δέκα ετών κάθειρξης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και η πρώην ευρωβουλευτής των φιλελευθέρων, Άννα Ντόναθ.

Μιλώντας στον ενημερωτικό ιστότοπο 24.hu, ο Ιβάνι δήλωσε ότι οι κατηγορίες δεν τον εξέπληξαν. «Ήταν προβλέψιμο ότι θα το έκαναν πριν από τις (βουλευτικές) εκλογές» του Απριλίου, ανέφερε, σημειώνοντας πως είναι «ενδεικτικό των προθέσεων» ότι ενώ περίπου εκατό άτομα συμμετείχαν στην κινητοποίηση, διώξεις ασκήθηκαν μόνο σε πολιτικά πρόσωπα.

Ο Ιβάνι είχε στο παρελθόν στενές σχέσεις με τον Όρμπαν, όμως αποστασιοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο πάστορας, σεβαστό πρόσωπο στην Ουγγαρία για τον αγώνα του κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος, έχει επικρίνει έντονα τον πρωθυπουργό για τη στάση του απέναντι στους άστεγους και τους πρόσφυγες.