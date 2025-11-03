Ο Δικέφαλος καθάρισε το ματς από το πρώτο ημίχρονο, διαχειρίστηκε με ωριμότητα το δεύτερο και ολοκλήρωσε τη βραδιά με γκολ-ζωγραφιά από τον Μπιάνκο, δείχνοντας ότι όχι μόνο παραμένει σε ανοδική τροχιά αλλά και πως αποκτά διάρκεια, βάθος σκοραρίσματος και σταθερότητα στην απόδοσή του.

Με αποφασιστικότητα, ένταση και ξεκάθαρη πρόθεση να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο των Σερρών με τρόπο που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για το ποια ομάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να μετατρέψει την υπεροχή της σε προβάδισμα, ανοίγοντας το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, σε μία φάση που αποτύπωσε την αυτοπεποίθηση και την ταχύτητά της.

Ο Τάισον και ο Ντεσπόντοφ συνεργάστηκαν ιδανικά στην αντεπίθεση, ο Βούλγαρος έκανε το χαμηλό γύρισμα και ο Γκελασβίλι, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του εστίας, δίνοντας στον ΠΑΟΚ προβάδισμα με αυτογκόλ. Ήταν η πρώτη απόδειξη ότι ο Δικέφαλος είχε μπει με πλήρη συγκέντρωση και καθαρό πλάνο επιθετικής δράσης.

Η συνέχεια επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Η κυκλοφορία της μπάλας ήταν γρήγορη, οι αλλαγές πλευράς συνεχείς και οι γραμμές των Σερραίων υποχρεώνονταν να μένουν βαθιά στο γήπεδό τους. Στο 15’, η συνεργασία Τσάλοβ – Κωνσταντέλια – Τέιλορ οδήγησε σε ένα καλοδουλεμένο τελείωμα από τον Οζντόεφ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ στον Σκωτσέζο μπακ. Μια φάση που λειτούργησε περισσότερο ως προειδοποίηση παρά ως απογοήτευση.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρήκε και το δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά χωρίς κανένα εμπόδιο από το VAR. Ο Οζντόεφ πήρε ξανά θέση στην περιοχή, εκτέλεσε με ψυχραιμία και έγραψε το 0-2 στο 20’, ολοκληρώνοντας ένα πρώτο εικοσάλεπτο που έμοιαζε με πλήρη αγωνιστική επιβολή.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, βρήκε τη μεγάλη του στιγμή όταν ο Μάρας εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και σημάδεψε το δοκάρι, όμως το παιχνίδι παρέμενε αυστηρά διαμορφωμένο από τον ρυθμό των φιλοξενούμενων. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ήταν η σειρά του Μιχαηλίδη να απειλήσει, όμως ο Τιναλίνι έσωσε εντυπωσιακά, κρατώντας ζωντανή – έστω και οριακά – την ομάδα του.

Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να έχει καθαρό προβάδισμα, να κυριαρχεί σε κατοχή, ρυθμό και φάσεις, και να δείχνει πως έχει τον έλεγχο του αγώνα τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Το ζητούμενο πλέον για τον Δικέφαλο, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν απλώς η διατήρηση του σκορ, αλλά ο τρόπος διαχείρισης, η ένταση και το κατά πόσο θα επιχειρούσε να «κλειδώσει» ένα ακόμη εκτός έδρας τρίποντο με απόλυτο τρόπο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς την ίδια επιθετική ένταση από πλευράς ΠΑΟΚ, επιτρέποντας στον Πανσερραϊκό να εμφανιστεί πιο δραστήριος και να βρει τις πρώτες του πραγματικά απειλητικές στιγμές στο ματς. Η κεφαλιά του Γκελασβίλι στο 52’ και λίγα λεπτά αργότερα η προσπάθεια του Ίβαν έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι γηπεδούχοι δεν είχαν παρατήσει την αναμέτρηση, ακόμη κι αν το σκορ ήταν εις βάρος τους.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν έδειξε να πανικοβάλλεται. Με μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση κατοχής, αλλά και «ανάσες» ρυθμού, άρχισε ξανά να χτίζει επιθέσεις στο δικό του τέμπο. Η πρώτη ουσιαστική απάντηση ήρθε μέσα από την τεχνική συνεργασία Κωνσταντέλια – Ιβανούσετς, με τον Τέιλορ να ολοκληρώνει τη φάση και να αναγκάζει τον Τιναλίνι σε επέμβαση.

Το ξέσπασμα, όμως, ήρθε ξανά από τον άνθρωπο που βρίσκεται σε απίθανη αγωνιστική φόρμα. Ο Ιβανούσετς, με ατομική έμπνευση υψηλού επιπέδου, πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και «σερβίρισε» με ιδανική λόμπα τον Οζντόεφ, ο οποίος τελείωσε τη φάση σαν γνήσιος επιθετικός, υπογράφοντας το 0-3. Τέσσερα γκολ σε μία εβδομάδα για τον Ρώσο μέσο, που πλέον λειτουργεί ως… έξτρα φορ στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ.

Το σκορ άνοιξε πλήρως λίγο αργότερα, όταν μια υποδειγματική αντεπίθεση, ξεκινώντας πάλι από τον Οζντόεφ, εξελίχθηκε σε μάθημα κάθετης μετάβασης. Η μπάλα πέρασε από τα πόδια του Ντέλια και του Τάισον, για να καταλήξει στον Γιακουμάκη, ο οποίος σκόραρε με καθαρόαιμη κίνηση περιοχής, γράφοντας το 0-4.

Κι όμως, το καλύτερο το φύλαγε ο ΠΑΟΚ για το φινάλε. Στο 90’, ο Μπιάνκο, με μια εντυπωσιακή εκτέλεση εκτός περιοχής, έβαλε τη δική του υπογραφή σε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της σεζόν, επισφραγίζοντας την ατομική του άνοδο και βάζοντας τον επίλογο σε μια παράσταση απόλυτης κυριαρχίας.

Ο Δικέφαλος συνεχίζει να χτίζει φόρμα, αυτοπεποίθηση και –κυρίως– αγωνιστική συνέχεια.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν (76΄Τσαούσης), Γεωργιάδης (83΄Ουαγκέ), Γκιογιομέ, Δοϊρανλής (64΄Ομεονγκά), Μπαζνάκι (64΄Μασκανάκης), Ίβαν (76΄Γκριν), Μπρουκς, Μάρας

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ (76΄Μπιάνκο), Οζντόεφ (83΄Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ (69΄Ιβανούσετς), Τάισον (83΄Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (69΄Γιακουμάκης).