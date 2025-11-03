Με την πρωτιά στο εγχώριο πρωτάθλημα να διατηρείται ακέραιη, ο ΠΑΟΚ στρέφει άμεσα την πυξίδα του στην επόμενη, εξαιρετικά σημαντική πρόκληση: την αναμέτρηση για το UEFA Europa League απέναντι στους Γιούνγκ Μπόις.

Η πρώτη προπόνηση μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού επικεντρώθηκε στην αποφόρτιση των βασικών και στην τακτική προσαρμογή των υπολοίπων:

Οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο αρχικό σχήμα της Κυριακής ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, περιοριζόμενοι σε ασκήσεις στο γυμναστήριο και στην πισίνα, με στόχο την ταχύτερη μυϊκή αποκατάσταση.

Οι υπόλοιποι παίκτες δούλεψαν εντατικά σε ασκήσεις τακτικής και φυσικής κατάστασης, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα με οικογενειακό διπλό. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πως το κλειδί στην Ευρώπη είναι η απόλυτη τακτική συνέπεια και η αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου βάθους.

Η επικείμενη αναμέτρηση με την Young Boys είναι κομβική για την ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ, καθώς μια νίκη θα του επιτρέψει να παγιωθεί στην κορυφή του ομίλου, δίνοντας του ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και επιστρέφει σταδιακά σε πλήρεις ρυθμούς, απαραίτητος για την επιθετική δημιουργία.

Οι Λόβρεν και Χατσίδης προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα και ψάχνουν ετοιμότητα για πιθανή χρησιμοποίηση στο rotation.