Ο Ρώσος μέσος πραγματοποιεί ένα εκκωφαντικό ξεκίνημα στη φετινή Stoiximan Super League, έχοντας πάρει «φωτιά» τις τελευταίες εβδομάδες. Με τα πέντε συνολικά γκολ που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής, βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, κυνηγώντας τον πρωτοπόρο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.

Ο “Οζ” έφτασε τα πέντε τέρματα χάρη σε μια εκπληκτική σειρά εμφανίσεων. Πιο συγκεκριμένα δύο γκολ σημείωσε στις Σέρρες, στην εντυπωσιακή νίκη του ΠΑΟΚ με 5-0 επί του Πανσερραϊκού το βράδυ της Κυριακής, ενώ είχαν προηγηθεί, την αμέσως προηγούμενη Κυριακή, άλλα δύο γκολ στην Τούμπα κόντρα στον Βόλο.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, με πέντε γκολ σε μόλις 630 αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα, είναι πλέον δεύτερος σκόρερ με τους Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς και Φαμπρίτσιο Πεντρόσο του Λεβαδειακού μόλις ένα γκολ πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ένας χαφ με αριθμούς επιθετικού

Αυτό που κάνει την επίδοση του Οζντόεφ να αποκτά τεράστια αξία είναι η θέση του στο γήπεδο. Σε αντίθεση με τους συγκάτοικους του στη δεύτερη θέση, Παντελίδη και Πεντρόσο, οι οποίοι αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης (ή και φορ σε κάποια παιχνίδια) και έχουν ως κύριο καθήκον την απειλή στην αντίπαλη περιοχή, ο Ρώσος είναι χαφ.

Ο “Οζ” δεν είναι απλά εκτελεστής, είναι και δημιουργός. Η αξιολόγηση του Οζντόεφ αποκτά μεγαλύτερη σημασία και αξία, αφού εκτός από τα πέντε δικά του γκολ έχει δώσει άλλες δυο ασίστ. Το κοινό σημείο των δυο ασίστ είναι ότι τις έκανε στον Δημήτρη Πέλκα.

Την δεύτερη αγωνιστική με τον Ατρόμητο με σέντρα “πάρε-βάλε” στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο με κλέψιμο και… σερβίρισμα για το 2-0 του ΠΑΟΚ.

Έτοιμος να σπάσει το δικό του ρεκόρ από την σεζόν του πρωταθλήματος!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαγκομέντ Οζντόεφ στην πρωταθληματική χρονιά του ΠΑΟΚ το 2023-24, είχε σκοράρει επτά γκολ με δυο ασίστ σε 50 συμμετοχές σε ολες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει ήδη πέντε γκολ και δυο ασίστ σε 15 αγώνες!

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έχει ήδη φτάσει τις δύο ασίστ και απέχει μόλις δύο γκολ από το να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ τερμάτων σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μπροστά του σχεδόν… ολόκληρη τη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη

.

Μια λύση τακτική που φέρνει και εκτελεστική δεινότητα

Πέρα από τους αριθμούς, η προσφορά του Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι κρίσιμη για την τακτική ισορροπία του ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον εμπιστεύεται στον άξονα ως τον «box-to-box» μέσο που μπορεί να καλύψει χώρους αμυντικά, να μεταφέρει την μπάλα, αλλά και να πατήσει με συνέπεια την αντίπαλη περιοχή, ένα στοιχείο που έλειπε από τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Αυτή η ικανότητα να βρίσκεται πάντα στην καρδιά των γεγονότων, είτε για ένα κλέψιμο είτε για ένα τελείωμα, είτε για μια πάσα που μπορεί να φέρει γκολ εξηγεί την υψηλή του παραγωγικότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο του γκολ κόντρα στον Βόλο ήρθε μετά από σωστή τοποθέτηση περιμένοντας το γύρισμα του Τέιλορ, ενώ και στα δύο γκολ στις Σέρρες ήταν εκείνος που εκμεταλλεύτηκε τις κενές ζώνες.

Δεν είναι απλώς τυχερός, είναι ένας έμπειρος παίκτης που ξέρει να “διαβάζει” το παιχνίδι. Με το πόδι του να είναι «ζεστό» και την αυτοπεποίθηση στα ύψη, ο Οζντόεφ έχει μετατραπεί σε μία από τις πλέον απρόβλεπτες και… θανατηφόρες μονάδες του πρωταθλήματος, αναγκάζοντας κάθε αντίπαλο προπονητή να σχεδιάζει ειδικό πλάνο για να τον περιορίσει.