Ο ίδιος σε δηλώσεις του σε ρωσική ιστοσελίδα σχολίασε τη «μεταμόρφωση» του γιου του, προσφέροντας μία ενδιαφέρουσα τακτική εξήγηση πίσω από την πρωτοφανή παραγωγικότητα του Ρώσου μέσου.

Ο Μουσταφά Οζντόεφ εξέφρασε την έκπληξή του για την αύξηση των τερμάτων, αποδίδοντας την άνοδο αυτή στην αγωνιστική ελευθερία που του παρέχει ο ΠΑΟΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Είμαι έκπληκτος από την άνοδο του Μαγκομέντ στο σκοράρισμα. Από όσο καταλαβαίνω, στον ΠΑΟΚ του έχει δοθεί η ευκαιρία να κινείται πιο συχνά στην επίθεση», είπε αρχικά ο πατέρας του 32χρονου χαφ του Δικεφάλου.

Ο Μουστάφα Οζντόεφ επισήμανε τη διαφορά στον ρόλο: ενώ παραδοσιακά οι αμυντικοί μέσοι καλούνται να παραμένουν σταθερά στο κέντρο, στον ΠΑΟΚ, «φαίνεται, του ζητάει ο προπονητής να εμπλακεί περισσότερο στην επίθεση. Μπαίνει πιο πολύ στην μεγάλη περιοχή σουτάρει, σκοράρει. Έχει και καλό σουτ». Αυτή η αλλαγή εντολών, σύμφωνα με τον πατέρα του Ρώσου μέσου τον έχει μετατρέψει από απλό ανασταλτικό χαφ σε έναν αποτελεσματικό «box-to-box» παίκτη, ικανό να διασπά τις αντίπαλες άμυνες.

Πέρα από τακτικές αναλύσεις, ο Μουσταφά Οζντόγιεφ αποκάλυψε και ένα σημαντικό στοιχείο για τη φυσική κατάσταση του γιου του, εξηγώντας γιατί η εντυπωσιακή του φόρμα ήρθε με μια μικρή καθυστέρηση.

«Για ένα διάστημα, ο «Μάγκο» ενοχλούνταν από πόνο στο δεξί του πόδι. Του δόθηκε λίγη ξεκούραση και τώρα αισθάνεται καλύτερα», αποκάλυψε.

Η ανάρρωση και η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος ήταν το κλειδί για την έκρηξη της παραγωγικότητας που ακολούθησε. Ωστόσο, το πιο συγκινητικό σημείο της δήλωσης του πατέρα του Ρώσου μέσου ήταν το συναισθηματικό: «Ως πατέρας, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο γιος μου χαμογελάει πιο συχνά. Αν ο «Μάγκο» αισθάνεται καλά, τότε αισθάνομαι κι εγώ καλά. Είμαι χαρούμενος. Δεν μιλήσαμε ακόμα μετά τα γκολ που έβαλε τον Πανσερραϊκό, αλλά ξέρω ότι ειναι πολύ καλά».

Η ψυχολογική ανάταση, σε συνδυασμό με την τακτική απελευθέρωση και την πλήρη φυσική του κατάσταση, εξηγούν το γιατί ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έχει γίνει ένας από τους πλέον απρόβλεπτους και πολύτιμους παίκτες του φετινού πρωταθλήματος.